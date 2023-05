Luister | Rechter oordeelt over kunstgras met rubber • Ouders laten baby achter in politiebureau

indebuurt.nl Kirsten verhuisde voor de liefde naar Deventer: 'Dat leeftijds­ver­schil hadden we niet eens door'

Beide waren ze niet op zoek naar de liefde, maar toch gebeurde het. Tijdens een korfbalweekend in Polen sloeg de vlam in de pan tussen Kirsten (33) en haar Jorrit (25). Maar hoe ze dan in Deventer terecht is gekomen? Kirsten Top-Smits vertelt.