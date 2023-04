Luister | Vrouw (85) zwaargewond bij brand • Bedrijf uit Brummen koopt geheime verzameling

Derde klasse Met Rens Klopman in de basis ontwikkelt het project Beekbergen zich zeer voorspoe­dig

Beekbergen is de winnaar geworden van de tweedeperiodetitel. Winst op de drager van de rode lantaarn, Turkse Kracht, was voldoende voor het vieren van een feestje: 0-3. Een van dé dragende spelers in het keurkorps van trainer Danny van Engeland is Rens Klopman. „Het gaat lekker dit seizoen.”