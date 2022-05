Mahnaz vindt dat we anders om moeten gaan met vluchtelingen: ‘Ik mocht niet eens de taal leren’

,,Kijk, in Nederland ben je volwassen als je 18 bent. Maar dan gaat het zo vaak mis. We kijken alleen maar naar wat de regels en de wetten zijn”, begint Abbasi. De Deventerse belandde als politiek vluchteling in Nederland. Haar opgebouwde leven liet ze achter in Iran, of Perzië zoals zij het noemt. In een gespreid bedje kwam ze niet terecht.