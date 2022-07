Man (23) uit Bathmen geeft zichzelf aan na boerenrellen bij ministerswoning

Dit is waarom Trudy (54) uit Lettele graag profiteert van ‘bijna gratis' Overijssel­se bomen

Er zijn nog flink wat bomen in tuinen of langs akkers nodig om het soms kale landschap te versterken. Maar lang niet iedereen heeft geld om het groen aan te schaffen? In Overijssel loopt nu een actie waarbij voor extreem weinig geld bomen en planten besteld kan worden. Trudy Jansen uit Lettele doet graag mee. ,,Onze fruitboomgaard is te oud.’’

28 juni