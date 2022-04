Man (37) bedreigt vrouw met vuurwapen in Deventer: ‘Buurmannen met stokken naar buiten’

Eigenaren Parkcafé Mees starten nu ook zaak in de jachthaven in Deventer

Het wordt alweer de derde horecazaak die ze starten: Wilmar Vlaskamp en Rogier Zuiderveld openen binnenkort een restaurant in de jachthaven in Deventer. Daarmee kun je in de jachthaven eindelijk weer een kop koffie krijgen. ,,Er was nu helemaal niks meer, sinds Windkracht 7 vorig jaar gestopt is.’’

12 april