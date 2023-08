Man (52) uit Bathmen krijgt vrijspraak van stalking, maar ook standje: ‘U vertoont hinderlijk gedrag’

In het dorp werd er over hem geroddeld en hij heeft zich vanwege een locatieverbod in zijn woonomgeving tien maanden opgesloten gevoeld in zijn huis. Een 52-jarige inwoner van Bathmen werd verdacht van stalking van een vrouw van voor in de 20, die in zijn buurt woonde.