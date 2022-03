Man (60) en vrouw (61) uit Deventer beticht van oplichting met alpaca's via Marktplaats

VIDEO Hossende Deventer figuranten in clip Froger junior: ‘De liefde vieren op de Brink, mooier kan toch niet?’

De Brink in Deventer is deze vrijdagavond even omgetoverd tot een Hollywood-set. Want volkszanger Danny Froger is in town voor de opnames van zijn nieuwste videoclip, voor het nummer Ik wil dat jij nu bij me blijft. Terwijl de zoon van René Froger soepel heupwiegend de tekst playbackt, staat een groep Deventer figuranten om hem heen te hossen. ,,Gaaf toch, dit? Een leuk feestje op de dag dat alles weer mag in het uitgaansleven.’’

25 februari