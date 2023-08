Man komt om het leven bij mishandeling in Deventer

De Pitstop Reimink in Heeten is juist blij met een drukke weg: ‘Je komt hier makkelijk voor de eerste keer binnen’

We reizen wat af in Nederland. De afstanden zijn misschien klein, maar stoppen doen we graag. Voor een snelle hap én een praatje. De Stentor bezoekt deze zomer bijzondere pitstops. Vandaag: Zaal Restaurant Reimink in Heeten. ,,We zijn alles behalve een kroeg.’’