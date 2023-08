Man op scooter raakt gewond bij botsing met motorrijder op kruising bij Schalkhaar

Ron (55) roeit met team de oceaan over: ‘Een lege pot pindakaas kan al tot ruzie leiden’

Je hebt een team gevonden om de oceaan mee over te roeien, en dan? Dan heb je natuurlijk een topboot nodig. Ron Straver (55) uit Deventer bouwt roeisloepen en wil daarom dolgraag zijn eigen exemplaar bouwen. Maar hij loopt tegen flinke uitdagingen aan. ,,Iedere dag zijn we per persoon minstens twaalf uur aan het roeien.’’