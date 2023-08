Man uit Lochem zou vriendin dagen vastgehouden hebben en verkracht: ‘Misschien iets te veel geprobeerd’

Dankzij inhaalslag op tweede dag beleeft Oosterwe­gel haar beste WK ooit, nét geen limiet Olympische Spelen

Een uitstekende tweede dag op de zevenkamp resulteerde voor Emma Oosterwegel (25) in een vijfde plek bij het WK atletiek in Boedapest, voor de Diepenveense na twee keer de zevende plek haar beste WK-prestatie ooit. De fraaie inhaalslag zorgde er zelfs voor dat de limiet voor de Olympische Spelen binnen bereik was, maar op de afsluitende 800 meter was Oosterwegel nét te langzaam.