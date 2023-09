Man uit Schalkhaar ontkent verkrachtingen van eigen dochter: ‘Ze krijgt zo aandacht van haar app-vrienden’

Een 50-jarige inwoner van Schalkhaar wordt ervan beschuldigd dat hij zijn kwetsbare, verstandelijk beperkte minderjarige dochter heeft misbruikt, door gemeenschap met haar te hebben. Hij ontkent in alle toonaarden en zoals zo vaak in zedenzaken: alleen hij en zijn dochter weten wat er al of niet is gebeurd. In dit geval heeft vader wel wat uit te leggen: hoe komt zijn sperma in en op het onderbroekje van het meisje.