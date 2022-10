Man van 26 jaar opgepakt voor ‘bloederige’ mishandeling in Deventer binnenstad

Sinds de middeleeu­wen is Schalkhaar bedevaarts­oord, maar waarom? ‘Wie is Maria van Frieswijk’

Bussen vol katholieken kwamen in de vorige eeuw naar het bedevaartsoord Schalkhaar om Maria van Frieswijk te zien. Nog steeds wordt zij daar met een groot feest geëerd. Volgende week zondag is het weer zover. Maar waarom? Daarvoor moeten we terug naar 1328. ,,De legende van een heilige boom.’’

1 oktober