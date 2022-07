Man van 75 in Deventer opgejaagd en mishandeld door pedojagers: vrijgesproken van grooming

Deventer wielrenner Tjalle de Bruin imponeert op Alpenreu­zen: ‘Bakje rijst met twee eieren en gaan’

De 20-jarige Deventer wielrenner Tjalle de Bruin baarde zondag opzien in La Marmotte, een roemruchte kuitenbijter over vier Alpenreuzen - onder andere de Galibier - met aankomst op Alpe d’Huez. Tjalle was daar de snelste beloftenrenner ooit en de op een na snelste Nederlander ooit. ,,Misschien is dit een mooi visitekaartje voor profteams.’’

