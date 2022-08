Man wilde graag nog eens achtervolgd worden door de politie, dus volgde een dollemansrit door Deventer

Na de ruzie met zijn ex kan hij mooi aan zijn bucketlijst werken. „Ja, dat was een opmerkelijke verklaring bij de politie”, haakt de rechter erop in. „U gaf aan dat u graag nog een keer achtervolgd zou willen worden door de politie. En geramd ook.” En nu hij toch bezig is met een lijstje kan dit er ook nog wel bij: hij wil de auto van zijn ex in de poeier rijden.