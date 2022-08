Man zakt op straat in elkaar na steekpartij in Deventer: ‘Er is hier wel vaker trammelant’

met video & UPDATEEen man is zaterdagavond neergestoken in Deventer. Dat gebeurde naar verluidt in een woning, waarna het slachtoffer op straat in elkaar zakte. De politie heeft een verdachte aangehouden. ‘Ik schrok er niet van, want er is wel vaker trammelant.’

Aan het begin van de avond gaat het mis in de Geleenstraat in de Rivierenwijk. Een buurtbewoner hoort geschreeuw in een van de appartementen. ,,Ik was voetbal aan het kijken. Ik schrok er niet van, want er is wel vaker trammelant.”

Maar dit keer lijkt het meer dan een woordenwisseling, want niet veel later ligt een man gewond op straat. Hij zou in de woning zijn gestoken en naar buiten zijn gelopen. ,,Er stonden veel mensen omheen’’, vertelt de buurtbewoner. ,,Die wilden hem helpen.”

Hulpdiensten worden ingeseind, waarna de politie en ambulancedienst arriveren. Agenten houden vervolgens een verdachte aan. Het slachtoffer wordt per brancard in de ambulance gezet en naar het ziekenhuis gebracht.

Henk Numan, officier van dienst van de politie, kan nog weinig vertellen over de achterliggende details van het incident. ,,Daarvoor moeten we nog sporenonderzoek verrichten en proberen we met getuigen te spreken.”

Over de leeftijd, toestand en samenstelling van de bewoners van het appartement waarin het incident plaatsvond, kan Numan ook niet veel kwijt. Volgens een getuige waren er twee mannen en een vrouw bij het steekincident betrokken. ,,We zoeken nu uit of er meerdere mensen bij betrokken zijn”, aldus de politieman.

De bewoner die het geschreeuw hoorde, geeft aan weinig contact met de bewuste buren te hebben. ,,Geen eigenlijk.” Over de vermeende ruzie kan de politie niets loslaten. ,,Dat wordt onderzocht.’’

‘Rustige wijk’

De buurman noemt de Rivierenwijk ‘over het algemeen rustig’. Toch is het volgens hem niet de eerste keer dat er een incident in het appartementencomplex plaatsvond. ,,Wat weken geleden ook al, met politie erbij.”

Eerder dit jaar vond inderdaad een incident in de Geleenstraat plaats. Volgens Numan is er echter geen verband tussen de twee voorvallen.

