Marieke was er bijna niet meer geweest na ongeluk in fietstunnel Deventer: toch komen er géén maatregelen

UPDATE | MET VIDEO Verkeers­cha­os in en om Deventer door ongeluk bij Wilp: vrachtwa­gen en vijf auto’s botsen

Drie ongelukken op en vlakbij de A1 in combinatie met het slechte weer, zorgden vanochtend voor een verkeerschaos in en om Deventer. Eerst was er een ongeluk ter hoogte van Wilp, waarbij zes voertuigen waren betrokken. Daarna maakte een ongeluk bij de oprit Deventer-Oost de chaos compleet. Net toen de rook was opgetrokken, zorgde een aanrijding bij Bathmen opnieuw voor file.

17 november