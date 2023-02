Marja en André uit Raalte kunnen eindelijk uit eten: ‘Die mosterdsoep, zó lekker’

Waarom boa's steeds vaker een bodycam dragen: ‘De meesten zie je dan wel terugdein­zen’

Boa’s in de kleinere gemeenten in onze regio droegen al bodycams, nu gaan ook de grotere gemeenten overstag. Zwolle zette tijdens de nieuwjaarswisseling voor het eerst bodycams in, Deventer gaat in 2023 het experiment aan. Hoe bevalt het de handhavers om met een camera rond te lopen? De Stentor ging op pad met boa Floris, in Harderwijk.

