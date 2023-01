McDonald’s wil open in Deventer binnenstad, maar dat blijkt nog niet eenvoudig: ‘Werken er hard aan’

Vrij geruisloos gaan in Diepenveen reuzen van beuken voor de bijl: ‘Normaal krijgen we wel reacties’

Opvallend bij de entree tot de winkelkern van Diepenveen. Achttien joekels van bomen, decennia lang beeldbepalend bij het binnenrijden van het dorp, worden gekapt. Bezwaren of vragen over de kaalslag kreeg de gemeente Deventer amper, terwijl de kap van bomen doorgaans vaak emoties en reacties oproept. Hoe kan dat? ,,Het is zonde, maar wat kun je er tegen doen dan?”

18 januari