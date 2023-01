MediaMarkt is weg uit Deventer: dit gebeurt er nu met de grote rode gevelletters

Ongunstige ligging

Reden voor vertrek was volgens het bedrijf de ongunstige ligging van de winkel in de stad en de aanwezigheid van grotere vestigingen in andere steden, zoals in Zwolle en Apeldoorn. De vestiging aan het Boreelplein zou te veel uit de route van de winkelend publiek in Deventer liggen. Eerdere investeringen en een update van de winkel in 2017 leidden niet tot genoeg verbetering. Het betekent een sluiting én een grote verbouwing, want een nieuwe naam voor het enorme pand lijkt al gevonden.