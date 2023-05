Medie (41) verkoopt glittersokken: 'Je kunt ze zelfs op een begrafenis dragen'

Geterrori­seer­de Deventer speeltuin weer langer open: ‘Politie­con­tro­les schrikken de jongeren wel af’

De rust is wedergekeerd in De Driehoek. Intimidatie en vandalisme van tieners was aan de orde van de dag in de Deventer speeltuin. Maar daar is nu weinig meer van te merken. Is het stilte voor de storm? Bestuurder Harry Muilerman houdt zijn hart vast. ,,Ik hoop dat alles in de zomervakantie rustig verloopt.’’