Meer dan 250 kinderen nemen deze week Harfsen over: ‘Voor een deel kans toch vakantie te vieren’

Eerste editie van festival vol blue­grass-mu­ziek in het groen van Twello: dit kan je verwachten

Into the Mud is een gloednieuw festival in Oost-Nederland. Een muziekfestijn nabij de IJssel, in het plattelandsgebied van Twello. Bluegrass krijgt daar 13 augustus een ode van onder meer Tim Knol & Blue Grass Boogiemen. Maar wat houdt die muzieksoort in en waarom past het zo goed bij Oost-Nederland?

3 augustus