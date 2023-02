Meer dan driehonderd nonnen én twee pastoors uit Raalte krijgen nieuw graf in Tilburg

met video Deze artiesten komen naar Bevrij­dings­fes­ti­val Overijssel in Zwolle

,,Voor elk wat wils.” Zo omschrijft Bevrijdingsfestival Overijssel-directeur Annemien Brugging het programma van de 31e editie van het festival op 5 mei in Zwolle. De Haagse rockband Di-rect is de afsluiter van het festival, dat ‘gewoon’ doorgaat en niet zoals het Bevrijdingsfestival in Utrecht is afgelast. ,,We hadden een kleine financiële plus vorig jaar.”