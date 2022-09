Megagrote geschilderde panters en Formule 1-auto’s: Deventer wijk wordt kunstmuseum

Minder treinen bij Deventer omdat vrachtwa­gen tegen spoorbrug knalt

Treinreizigers in Deventer hebben hinder gehad van een eenzijdig ongeluk in de spoortunnel vlakbij het station. Een vrachtwagenchauffeur schatte de hoogte verkeerd in en reed tegen de bovenzijde van de tunnel in de Brinkgreverweg aan.

19 september