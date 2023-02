Melk de witte motor? ‘Zuivel hebben we nodig, maar niet te veel’

Olst in de ban van ruilhandel rond histori­sche plaatjesac­tie (en histori­sche vereniging leeft op)

Het wordt een spannende week voor veel inwoners van Olst. De historische plaatjesactie van de Plus en de Historische Vereniging ’t Olster Erfgoed groeide in de afgelopen weken uit tot een ongekend succes. Dorpsbewoners hebben nog één spaarweek te gaan en een grootscheepse ruilhandel is in volle gang.