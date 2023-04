Mensen zitten twee uur vast in hoogwerker in Lochem voordat brandweer ze beneden krijgt

Lang leve de Langstraat in Wijhe met deze nieuwe onderneem­sters

Een terrasje pakken, struinen bij Goud voor mooie gebruikte spullen, heerlijke Italiaanse koekjes voor thuis of een zalige massage in Pand 17. De Langstraat in Wijhe heeft het allemaal, dankzij nieuwe vrouwelijke ondernemers die de winkelstraat helemaal zien zitten. ,,We gaan als een tierelier!’’