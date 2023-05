Met deze wegafsluitingen in Deventer moet je rekening houden in de week van 22 mei

VRAAG BIJ HET NIEUWS Hoe gevaarlijk zijn die koeien in de uiterwaar­den eigenlijk? ‘Kom nooit tussen moeder en haar kalf’

Plots sta je oog in oog met een koe. Niet achter een raster, maar pal voor je. De grazers zijn immers al lang niet meer alleen te vinden in afgesloten weilanden van de boer. Maar is dat eigenlijk gevaarlijk? En hoe gedraag je je in de nabijheid van zo’n dier?