Minder maar beter licht: deze vader en zoons uit Wijhe gaan met hun bedrijf lichtvervuiling tegen

Olst-Wijhe in een rijtje met (een deel van) de kade in Rotterdam, de Noordtunnel in Antwerpen en de Afsluitdijk. Als het aan Bram (20), Jop (23) en hun vader Ton Reinders (62) ligt, gaat dat snel gebeuren. Deze maanden voeren ze in opdracht van de gemeente een proef uit met hybride zonnecollectoren op acht lichtpunten bij bouwmarkt Hubo aan de Handelsweg in Wijhe. ,,Vandaag is een prachtige zonnige dag. Dan heb je dus geen stroom nodig, net als in de zomer’’, zegt vader Ton.