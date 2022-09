Minder treinen bij Deventer omdat vrachtwagen tegen spoorbrug knalt

Burgemees­ter König wil snel actie in verpauperd Deventer Red Light District: ‘Het is geen gezicht’

De Bokkingshang is een doorn in het oog van burgemeester Ron König. Het gros van de prostitutieramen staat al meer dan tien jaar leeg en enig zicht op verbetering is er volgens de burgemeester niet. ,,Potentiële exploitanten haken nog voor de vergunningaanvraag af.’’

10 september