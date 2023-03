Modern klooster Sion in Diepenveen bouwt ‘essentiële’ parkeerplaats (en wil veel meer)

Deventer Borstelwin­kel bestaat 125 jaar en is met vierde generatie aan het roer ‘back in business’

Ruim tien jaar geleden was het nog maar de vraag of één van de bijzonderste winkeltjes in de binnenstad het zou redden. To Nijbroek, eigenaresse van de Deventer Borstelwinkel ‘De Kuiperij’, overleed in 2011 op 81-jarige leeftijd en haar kinderen, Mirjam en Dolf, hadden een druk leven. Een winkel ernaast bestieren zou een hele puzzel worden, maar Mirjam besloot de winkel toch voort te zetten. Nu, dik tien jaar later, floreert de handel.