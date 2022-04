‘Moeder Saar’ van Molukse gemeenschap Deventer krijgt lintje: ‘Ben aan het bekomen van de schrik’

met video Parasieten vermoede­lij­ke oorzaak van massale vissterfte in Deventer: ‘Treft vooral de oudere vis’

De massale karpersterfte in meerdere wateren in Deventer komt vermoedelijk door parasieten. Uit onderzoek blijkt dat er in een dode karper drie parasietsoorten zijn gevonden. ,,Maar het hoeft niet te zeggen dat het de oorzaak is van álle dode vissen.”

20 april