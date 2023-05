Moederdag-voorpret onderbroken door kortsluiting Intratuin Deventer

Zeker 550 woningen komen op Opbroek Oost in Rijssen, maar deel wordt pas na 2025 gebouwd

Opbroek Zuid in Rijssen is al bewoond en Opbroek Noord wordt momenteel gebouwd. Nu is het tijd voor Opbroek Oost, waar in zeker 550 woningen moeten komen. En daar kunnen er zelfs tien procent meer worden, aldus wethouder Erik Wessels van Rijssen-Holten.