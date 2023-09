Mohammed uit Deventer wil naar zwaar getroffen Marokko: ‘Mijn ouders voelden de schokken’

Beruchte pannenop­lich­ter is weer actief: 90-jarige uit Haarle voor 1000 euro getild

Een 90-jarige man uit Haarle, gemeente Hellendoorn, is maandag opgelicht met een beruchte oplichterstruc. De bejaarde man kreeg een man aan de deur die hem op slinkse wijze een waardeloze pannenset aansmeerde. De manier van werken is bekend: al sinds enige jaren worden met name bejaarde mensen op deze manier opgelicht. De oplichter opereert volgens de factuurgegevens vanuit Deventer.