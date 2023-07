Verdachte mishande­ling vijf zorgverle­ners in Deventer zegt jarenlang misbruikt te zijn

Het was al jaren bekend dat de 48-jarige Serhad T. bij zorginstelling Dimence op de verkeerde plek zat, stelt zijn raadsman. Pas nadat hij vijf zorgverleners aanvloog, lijkt de aan wanen lijdende man nu eindelijk de juiste zorg te krijgen, bleek vandaag tijdens de strafzaak in de rechtbank in Zwolle.