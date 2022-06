MS-patiënt Camillo (40) uit Deventer heeft duizenden euro’s nodig om zijn lichaam terug te krijgen

Camillo Monaco woont met zijn gezin in Colmschate, waar ze zo’n veertien jaar geleden zijn komen wonen. Tien jaar geleden, wanneer Camillo 30 is en Patricia zwanger van hun eerste kind, krijgt hij te horen dat hij chronisch ziek is. ,,Ik had in de week van het onderzoek zitten googelen wat ik zou kunnen hebben”, zegt Camillo. ,,Dat was natuurlijk niet handig. Ik dacht dat ik doodging. Gek genoeg was het bericht dat ik MS had dan toch een meevaller…”