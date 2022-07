Museum De Waag in Deventer lanceert Rampjaar-wandeling

Hoe ziet Diepenveen er rond 2030 uit? Meer woningen, met voorrang voor eigen inwoners

In Diepenveen is het over het algemeen fijn wonen; groen, ruimte, een bloeiend dorpsleven en dicht bij de stad. Toch gaat het ook in dit stukje Deventer niet allemaal vanzelf. Er is werk aan de winkel, zodat het dorp richting 2030 nog vitaal is. Een van de speerpunten is voorrang voor Diepenveners bij het toewijzen van een sociaal huur- of koophuis.

