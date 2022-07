Museum De Waag lanceert Rampjaar-wandeling door Deventer

Trekker overge­haald of was er helemaal geen pistool? Raadsels rond incident in Deventer Oranje­buurt

Wat is er precies gebeurd in de vroege ochtend van 20 april dit jaar in de Deventer Oranjebuurt. Dat is de grote vraag in de rechtszaak tegen de 37-jarige R.W., die destijds in een flat aan de Prins Bernhardstraat verbleef. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat hij op de parkeerplaats een wapen tegen het hoofd van zijn ex-partner heeft gezet en meerdere malen de trekker heeft overgehaald. Het pistool weigerde dienst.

26 juli