Museum Eicas geopend in nieuw pand in Deventer

Herodes staat centraal bij kerstmusi­cal in Deventer: ‘eigenwijze kerstmu­ziek’ zal klinken

Het Burgerweeshuis in Deventer is komende maand het toneel van een heuse ‘kerstmusical’. Een ‘bonte verzameling muzikanten en theatermakers’ van How to throw a Christmas Party zal de musical Herodes opvoeren. De show, die gespeeld wordt op 17 december, is voor iedereen toegankelijk.

24 november