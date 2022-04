Musical Award gloort voor Danny uit Deventer: ‘Teksten vertalen is een soort wiskunde’

Danny vertaalde de Amerikaanse musical Come from away van het Engels naar het Nederlands. Het stuk vertelt het waargebeurde verhaal over zevenduizend reizigers die na de aanslagen op de New Yorkse Twin Towers in 2001 noodgedwongen landden in het Canadese stadje Gander. De kleine gemeenschap sloeg meteen de handen ineen om de reizigers voor meerdere dagen op te vangen en te verzorgen.