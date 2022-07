Muurschildering met grapje fleurt historische steeg in Deventer op

Coronastre­pen weg uit Deventer binnenstad, maar sommige klinkers beschadigd: ‘Straks zie je dit over een jaar nog’

Ze waren een erfenis van de coronapandemie, maar er is nu (bijna) niets meer van over. De witte strepen in de Deventer winkelstraten zijn weg. Enkele weken geleden werd een klein deel als een soort van proef al weggehaald, nu is er geen streep meer te bekennen. Tenminste... het wegschrobben van de witte streep zorgt weer voor een nieuwe lijn.

11:15