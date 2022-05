‘Muzikale bezinning’ bij Choral Evensong in Diepenveen

Treinver­keer tussen Deventer en Almelo hervat na aanrijding op het spoor

De treinen tussen Deventer en Almelo rijden weer. Ook de verbinding tussen Zutphen en Hengelo is terug naar de normale dienstregeling. Vanwege een aanrijding vanmiddag was het treinverkeer tussen de stations Rijssen en Wierden compleet stilgelegd. Door verstoring was direct treinverkeer tussen Deventer en Almelo niet mogelijk. De verstoring was rond 16.30 uur verholpen.

24 april