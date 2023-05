Mysterie opgelost: hierom waren de torens van de Bergkerk een poosje onverlicht

Met video Bij Robert (32) uit Wierden kun je je Volkswagen Up laten omtoveren tot camper: ‘Eén van de kleinste campers in Nederland’

Op vakantie met een grote camper. Over het algemeen is dat voertuig van alle gemakken voorzien. Een keuken, toilet en tv? Geen probleem. Maar een avontuurlijke roadtrip met zo’n gevaarte maken? Dat is een stuk lastiger. Robert Smit (32) uit Wierden tovert zonder problemen jouw Volkswagen Up om tot compacte camper. Eén van de kleinste campers van Nederland.