Na drie jaar afwezigheid weer erfgoed aan de kade in Deventer op Monumentendagen

September­zon houdt zwembaden in de Achterhoek nog even open: ‘Mensen zijn super blij’

In de staart van de zomer zitten nog meerdere zonovergoten en warme dagen verscholen. En dat is goed nieuws voor verschillende openluchtbaden in de Achterhoek, die een deel van de zomer in het water zagen vallen. ,,We hebben hemel en aarde bewogen, maar het is gelukt.’’