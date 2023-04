Na opduiken filmpjes aanvullend onderzoek naar ‘de stomme wietteler’ uit Wijhe die tóch lijkt te kunnen praten

Kritische bewoners willen metamorfo­se van ‘treurig’ stukje in Deventer: ‘Er moet een knop om’

Overlast van hangjongeren, afval dat gedumpt wordt, water dat niet goed wegloopt en snikhete taferelen tijdens de zomer. Het is een kleine opsomming van de huidige situatie in de wijk Zandweerd in Deventer. Volgens Esther Klaassen is het gebied rond onder meer de Lidl toe aan een metamorfose. ,,Er moet een knop om.’’