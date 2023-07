Na val van het kabinet kreeg hij 530 appjes: ‘Dit is het perfecte moment voor verkiezingen’

Zoektocht van Hobie (27) op Funda was geen succes, maar toen kwam dat telefoon­tje: ‘Ik was verrast’

Hobie Compeer is 27 jaar en staat op het punt het ouderlijk huis te verlaten voor zijn eerste eigen woning. En niet zomaar één. De Olstenaar is één van de eerste bewoners van de starterswoningen ‘Olstergaard’ aan de Rietgors in Olst, waar louter 35-minners gaan wonen.