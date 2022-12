Narcis (30) steekt man neer die hem onderdak verleent in Deventer appartement en wast bebloede handen in vijver

Man herinnert zich niets van misbruik na avond vol drank en drugs in Deventer, maar er zijn filmpjes

In een met drugs en drank overgoten avond liep het tussen drie mannen in Deventer uit de hand. Twee van hen worden verdacht van het plegen of medeplegen van seksuele handelingen met de derde die, volgens het Openbaar Ministerie donderdag, buiten bewustzijn was.

8 december