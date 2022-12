Nieuw Medisch Centrum Stadspoort in Deventer opent begin januari de deuren

Avondvier­daag­se in Deventer blijft bestaan, door nieuw bestuur: ‘Gaan voor een vlekkeloze editie’

Fanatieke wandelaars in Deventer kunnen opgelucht ademhalen. De kans was aanwezig dat de avondvierdaagse moest stoppen, door het vertrek van het toenmalige bestuur. Nu is er een nieuw achtkoppig bestuur gevormd en komt er volgend jaar toch nog een 77ste editie. ,,Met deze mensen kunnen we de strijd aan.”

20 december