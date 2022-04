Nieuw minifestival Veldrock in Colmschate: ‘Het is geen typisch dorpsfeest’

Een gloednieuw evenement in de gemeente Deventer: wat is Veldrock?

Aarnink: „Veldrock moet een nieuw, maar ook dorps evenement in Colmschate worden. Bedoeld voor jong en oud en ook voor iedere inwoner van Deventer en vér daarbuiten. ’s Avonds is er live muziek en gaan we een mooi feest neerzetten en in de middag gaan we vogelschieten: een dorpse traditie die we in ere willen houden. De vergunningen zijn zo goed als rond, dus we kijken er naar uit om op 14 mei los te gaan.”