Nieuw muziekfestival met een smerig randje: Into The Mud in Twello met Tim Knol

Into The Mud trapt om 15.00 uur af op het terrein van Buitenpost in Twello met Boogie Beasts, een Belgische alternatieve bluesband. Daarna is het de beurt aan bluesrockband Wildman uit Deventer en vervolgens aan Fifty Foot Combo, een Belgische surfband. Afsluiter van het festival, dat tot 23.00 uur duurt, is Tim Knol met de Blue Grass Boogiemen.