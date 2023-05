Nieuw Sion wil miljoen euro van Deventer en provincie, maar krijgt niets: ‘Voortbestaan kan in gevaar komen’

Holstohus opent jeugdhonk om jongeren van de straat te houden: ‘Ik denk echt dat Olst hieraan toe was’

Op straat rondhangen met je vrienden en kattenkwaad uithalen uit verveling? Dat is vanaf nu niet meer nodig. In het Holstohus in Olst opende eind april een ontmoetingsruimte voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar, het Jeugdhonk. Dat blijkt nu een succes. ,,Ik hoor van veel ouders dat hun kinderen niet kunnen wachten tot het weer vrijdagavond is.’’