Nieuw tijdperk wacht voor vriendenclub De Gazelle

Vooraf aan de wedstrijd tegen Klarenbeek is voorzitter Teunissen niet terug te vinden in een aparte bestuurskamer of langs het veld bij de selectie. De voorzitter bevindt zich nippend van z’n biertje in de knusse kantine van De Gazelle. Een tweede biertje staat al klaar voor als het eerste op is. Los van de tatoeages op zijn armen is het een man van weinig opsmuk. Al twaalf jaar is hij voorzitter van De Gazelle en er lijkt vooralsnog geen nieuwe voorzitter te komen. ,,Niemand geeft zich meer op om voorzitter van een voetbalclub te worden.”